Palermo, ‘tour dei campi’: Mirri, Sagramola e Castagnini visitano Torretta e Petralia Sottana

“Un sopralluogo per controllare le condizioni del terreno di gioco e per portare avanti i preparativi in vista del ritiro pre-campionato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di programmi della società rosanero per preparare al meglio la prossima stagione. Nella giornata di ieri i vertici del club di viale del Fante sono stati in visita a Petralia Sottana, località in cui il Palermo svolgerà il ritiro estivo (metà agosto), dopo averlo fatto la scorsa stagione. La struttura che ospiterà i rosanero sarà la stessa di un anno fa, ma con il campo che è stato sistemato ed adesso è in condizioni nettamente migliori.

Mirri, Sagramola e Castagnini, oltre al sopralluogo nel borgo madonita, sono stati a Torretta, località dove potrebbe sorgere il nuovo centro sportivo. Il club rosanero non ha ancora preso la decisione finale in tal senso, ma al momento le alternative sembrano essere solamente quella di Torretta e Piana degli Albanesi, dove il presidente rosanero e l’ad si sono recati recentemente su invito del primo cittadino.

