Palermo, tifosi troppo esigenti? Le critiche a Pergolizzi, il silenzio del “Barbera” e la vittoria sporca contro l’FC Messina

Un’altra vittoria sporca, ma va bene lo stesso

L’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ apre così, descrivendo la vittoria conquistata ieri dal Palermo nel derby contro l’FC Messina. La doppietta di Ferdinando Sforzini ha regalato i tre punti ai rosanero, facendo sì che il gap con il Savoia resti invariato. Qualche rimpianto per la squadra di Enrico Gabriele, che nonostante l’ottima gara non è riuscita a essere incisiva davanti la porta, e qualche polemica per i presunti errori del direttore di gara.

FC Messina, Gabriele: “I gol del Palermo viziati da irregolarità, a fine partita l’arbitro mi ha confessato una cosa…”

Una vittoria, dunque, sporca, che non placa le critiche dei tifosi contro Rosario Pergolizzi. Il noto quotidiano, oggi, scaglia una lancia a favore del tecnico del Palermo, che nonostante qualche pecca sta trascinando i suoi verso la promozione in Serie C: “E questo conferma una sensazione, ovvero che ci sia una parte della tifoseria un po’ troppo esigente. Che pretende appunto sempre caviale e champagne. Non si spiegherebbe diversamente il bombardamento di critiche (e anche offese gratuite sui social) a cui è sottoposto Pergolizzi. E nemmeno quel silenzio di ieri di parte dello stadio quando lo speaker ha ‘sparato’ il suo nome non ottenendo in cambio il cognome. Pergolizzi, come tutti, può sbagliare (anche noi l’abbiamo bacchettato…) ma il Palermo è sempre stato in testa e qualche merito al tecnico va riconosciuto. L’ostilità a prescindere non fa bene e non serve a nessuno”.

Pergolizzi: “Buona prestazione contro un ottimo Messina, ma possiamo fare meglio”