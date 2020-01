Palermo, tifosi contro tutto e tutti: non si salva nessuno. E c’è anche chi rimpiange Zamparini

Malcontento.

I risultati non certo entusiasmanti della squadra hanno fatto sì che i tifosi del Palermo si siano scagliati su tutto e tutti. L’indiziato numero uno dell’attuale momento che stanno attraversando i rosanero secondo i supporter è il tecnico Rosario Pergolizzi. Già da settimane erano iniziate a piovere critiche sull’allenatore e l’ultimo pareggio contro il San Tommaso ha aumentato i malumori.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono più di 700 i commenti arrivati sulla pagina ‘Facebook‘ ufficiale del Palermo con i tifosi che mettono in discussione anche a società. “Complimenti a questa società che, per tenere questo allenatore, è pronta a rimanere in D e ha già dissipato tutto l’amore e l’entusiasmo che era riuscita a ricreare“, ma anche “L’entusiasmo non l’ha fatto perdere l’allenatore, bensì la società a tenerlo“.

Pergolizzi, fin dalle prime gare, non è riuscito in alcun modo ad entrare nel cuore della gente e c’è chi ha cambiato anche il proprio pensiero sull’allenatore palermitano: “Sono sempre stato un sostenitore di Pergolizzi, ma adesso basta. La squadra non gioca, non crea e soprattutto non tira in porta” scrive un tifoso. “Pergolizzi out, la pazienza è finita, non si possono fare questi risultati con certe squadrette“, commenta un altro.

Il momento non è dei più sereni e secondo alcuni la società dovrebbe lanciare un segnale: “Mirri e Di Piazza assolutamente inadeguati… Solo chiacchere“. Ed infine c’è anche chi rimpiange l’ex patron rosanero Maurizio Zamparini: “Rimpiango Zamparini che avrebbe esonerato alla seconda partita questo allenatore. Ma come fa questa società a non rendersi conto che non è in grado di allenare il Palermo? Mirri si sta facendo un autogol da solo“.