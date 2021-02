PALERMO-TERNANA, LUCCA E ACCARDI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto per Palermo-Ternana.

Queste le formazioni ufficiali della gara valevole per la 22a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 27 Luperini, 18 De Rose, 19 Odjer; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh.



TERNANA: 1 Iannarilli; 25 Defendi (C.), 18 Boben, 6 Kontek, 28 Salzano; 30 Palumbo, 5 Damian; 21 Partipilo, 17 Falletti, 7 Furlan; 10 Vantaggiato.

Allenatore: Lucarelli

A disposizione: 22 Vitali, 3 Mammarella, 8 Proietti, 9 Ferrante, 11 Torromino, 14 Russo, 15 Suagher, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 26 Laverone, 31 Frascatore.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza).

ASSISTENTI: Alberto Zampese (Bassano del Grappa) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa).

QUARTO UOMO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco).