Palermo-Ternana, Lucarelli: “Al Barbera per vincere, faremo di tutto per battere i rosanero”

Parla Cristiano Lucarelli.

Il tecnico della Ternana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Peri noi è una gara importantissima. Il match di cartello della giornata. Giocheremo contro una squadra costruita come noi per vincere il campionato. Poi purtroppo per loro le vicissitudini legate al Covid hanno sicuramente penalizzato la stagione, ma in termini di squadra e soprattutto di allenatore, perché Roberto Boscaglia è sicuramente un allenatore di categoria superiore, è una squadra temibilissima. L’organico rosanero? Ha giocatori nell’11 base che l’anno scorso giocavano titolari e protagonisti in Serie B. Ovvio che è una partita per noi molto difficile e dovremo sudare le sette camicie per portare a casa un risultato positivo. Servirà la miglior Ternana in assoluto, la qualità dell’avversario è altissima. Andiamo in uno stadio e una piazza da Serie A. Una tifoseria che ovviamente non sarà presente ma fa sentire sempre il suo calore ai giocatori. Una partita che deve essere bella e stimolante anche per noi, con tutta la volontà di arrivare lì e fare la Ternana”.