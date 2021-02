Palermo-Ternana, i rossoverdi vedono già la Serie B: il pari dell’andata dà forza ai rosa

“Palermo, sfida ai «marziani»: il pari dell’andata dà forza ai rosa”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. I rosanero, alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio, alle 15.00 sfideranno la capolista Ternana per la gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La compagine siciliana torna in campo al con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.

Il match del ‘Renzo Barbera’ costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattutto sul piano morale. Sarà un faccia a faccia tra due squadre con le stesse ambizioni alla vigilia dell’inizio del campionato ma con risultati diversi. La formazione umbra, infatti “ha cinquantadue punti, il doppio dei rosa, non ha mai perso ed ha pareggiato solo quattro volte. In trasferta ha lasciato punti solo una volta (a Caserta), ha segnato più di tutti (50 gol) e incassato meno di tutti (13 gol)”. La Ternana di oggi, dunque, non sarà la stessa di settembre, a cui i rosanero riuscirono a strappare un punto.

Riportare entusiasmo e morale ad una piazza insoddisfatta dai numeri, dalle prestazioni sconfortanti della squadra e dalla deludente campagna acquisti della dirigenza rosanero è ciò che più conta in questo delicato momento della stagione. Pertanto, oggi il Palermo “ha il dovere nei confronti di sé stesso e dei propri fans di provare a compiere il miracolo, vincere oggi varrebbe poco sul piano della graduatoria ma sarebbe un raggio di luce in una stagione finora assai modesta”, scrive il noto quotidiano.