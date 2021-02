Palermo-Ternana, Amelia sicuro: “Pareggio d’oro per Lucarelli, classifica bugiarda”

Uno a uno E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Intervenuto ai microfoni di ‘Cusano Italia Tv’’ al termine della sfida contro la Ternana, alida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la terza del girone di ritorno, l’ex portiere del Palermo, Marco Amelia, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

Palermo-Ternana 1-1: coraggio, orgoglio e brividi! Lucca illude i rosa, Falletti firma il pari e timbra il palo nel recupero

LE PAGELLE DI PALERMO-TERNANA 1-1. Pari contro la capolista ma oggi si poteva vincere

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Questa partita da maggiori certezze alla Ternana e solidità al Palermo, che ha una classifica bugiarda. Lucarelli sapeva che tipo di squadra era e per me è un pareggio d’oro per la Ternana. La Ternana ha avuto delle difficoltà nella prima parte, ma poi è venuta fuori con la voglia di recuperare e ha avuto le occasioni anche di vincerla”, ha concluso Amelia