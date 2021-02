Palermo-Ternana 1-1: coraggio, orgoglio e brividi! Lucca illude i rosa, Falletti firma il pari e timbra il palo nel recupero

Coraggio, intensità e qualità. Una buona prestazione, contro un avversario di grande livello, parzialmente inficiata da un marchiano errore difensivo.

Il Palermo visto contro la Ternana ha convinto e oggettivamente ben figurato. Al netto del risultato di parità maturato tra le due formazioni sul manto erboso del “Renzo Barbera”. Dopo un primo tempo elettrico, audace e propositivo sfoderato dalla banda Boscaglia, in apertura di ripresa i padroni di casa hanno colto il giusto premio grazie all’incornata vincente di Lorenzo Lucca che ha rotto il perdurante equilibrio nel punteggio. La reazione veemente ed autorevole della capolista del campionato, unitamente alle mosse oculate della panchina di Lucarelli , ha progressivamente invertito trend e inerzia di una gara che il Palermo pareva avere in discreto controllo.

Al culmine di un forcing avvolgente ed insistito, Falletti ha trovato il pari approfittando di uno scivolone di Crivello a cui hanno fatto seguito una serie di evitabili strafalcioni si reparto. La zampata dell’uruguaiano, prestigioso ex di turno ha smorzato l’abbrivio psicologico e motivazionale della banda Boscaglia, già stremata da una prestazione generosa e laboriosa, al confine dei propri limiti strutturali, alimentando contestualmente autostima e personalità di una Ternana dalla considerevole cifra tecnica per la categoria. Nel cuore del recupero, proprio Falletti ha calibrato una parabola magistrale con il destro su palla inattiva che ha timbrato il palo, mai come in questa occasione amico di Alberto Pelagotti. Una frazione di secondo dopo lo stesso portiere rosanero non riusciva ancora a capacitarsi di ritrovarsi la sfera tra le braccia dopo il tap-in a colpo sicuro di Boben da zero metri. Pochi centimetri e la lodevole performance sfoderata dal Palermo non avrebbe portato in dote punti, acuendo malumori, incognite ed insicurezze in una squadra già avversata da criticità e problematiche di varia natura.

La squadra di Boscaglia non avrebbe oggettivamente meritato la sconfitta per il coraggio, l’abnegazione, la generosità ed i valori espressi oggi al cospetto della regina incontrastata del girone C della Lega Pro. Tuttavia, il Palermo ha confermato di non possedere ancora la forza complessiva, in termini di esperienza, cinismo, tenuta mentale e qualità per portare a casa i tre punti in match ad alto coefficiente di difficoltà come quello odierno.

PRIMO TEMPO – Regina del calciomercato in Serie C e capolista incontrastata nel proprio girone di pertinenza.

La Ternana guidata da Cristiano Lucarelli fila dritta verso la meritata conquista della promozione diretta in Serie B. Club ambizioso, pianificazione oculata ed investimenti di livello al fine di allestire un organico in grado di mettere in fila tutte le avversarie. Fin qui, l’assoluto valore sulla carta della compagine umbra ha trovato fedele riscontro sul terreno di gioco, con i rossoverdi protagonisti assoluti del torneo che tengono a debita distanza l’altra corazzata del raggruppamento, il Bari, tracciando un solco profondo in termini numerici con il resto delle squadre partecipanti.

Il Palermo ha esattamente la metà dei punti della battistrada, occupa il nono posto in classifica e, tra errori gestionali e di valutazione, limiti strutturali e criticità di ogni sorta, stenta a trovare adeguata dimensone e dovuta continuità. Comparare il percorso, le conoscenze e le ambizioni, di un club ormai veterano della categoria che tenta per la terza volta la scalata a quelle di una matricola seppur di lusso, come il neonato Palermo di Hera Hora, non è esercizio utile ed attendibile. Tuttavia è innegabile che il distacco siderale tra le due formazioni in classifica, ben ventisei punti, fotografa inesorabilmente la modesta caratura del campionato disputato ad oggi dalla formazione di Boscaglia.

Al “Barbera” arriva forse l’avversario ideale sotto il profilo psicologico e motivazionale per la compagine rosanero. L’ostacolo più arduo ed all’apparenza impossibile da superare può generare stimoli inediti e moltiplicare le forze.

Palermo in campo con il 4-3-3: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Palazzi-Somma tandem di centrali difensivi. De Rose polo catalizzatore della manovra affiancato da Luperini ed Odjer, Lucca terminale boa di un tridente completato da Valente e Kanoute sui rispettivi fronti.

L’avvio di match è gradevole e le due squadre si sfidano a viso aperto. Dopo una punizione a giro di Valente fuori bersaglio, il Palermo confeziona la prima grande occasione della gara: Crivello lancia Lucca con una parabola sopra la linea difensiva ospite, il numero 17 rosanero addomestica bene la sfera ma pecca di leziosismo centrando Iannarilli in uscita con un pretenzioso tocco d’esterno. Poco dopo ancora Lucca si coordina bene in mezza rovesciata ma il portiere umbro controlla senza patemi.

La Ternana risponde subito, Partipilo sovrappone e mette un cross preciso per la testa di Vantaggiato che sfiora l’incrocio.

Il Palermo si appoggia molto bene sul lungo trovando le sponde aeree di Lucca: il classe 2000 spizza bene ed innesca Valente, la spinta di Defendi sull’ex Carrarese in area di rigore è più che sospetta ma il direttore di gara lascia prosegguire. Crivello sfonfda ancora a sinistra e calcia impegnando Iannarilli.

Furlan testa i riflessi di Pelagotti con una conclusione dalla media distanza al minuto venticinque.Il Palermo ha giuste distanze, spirito gagliardo e discreta intensità. Lucca svetta su torre di Somma e sfiora la traversa con una bella frustata aerea.

Lucarelli opta per un doppio cambio: out Partipilo e Defendi, spazio a Peralta e Laverone. Altre proteste vibranti in casa Palermo per un atterramento di Luperini in area di rigore che il direttore di gara ha deciso di non sanzionare con il penalty tra la perplessità generale.Vantaggiato calcia secco su palla inattiva da oltre venticinque metri, la risposta di Pelagotti è efficace anche ser stilisticamente rivedibile.

Un buon primo tempo si chiude a reti inviolate.

SECONDO TEMPO – Boscaglia lancia subito Silipo in luogo di Kanoute. Pronti via, il Palermo coglie il giusto premio per il coraggio mostrato nella prima frazione di gioco. Accardi spinge con profitto sul binario destro e mette un cross teso e preciso, Lucca corregge in rete con il pezzo forte del suo repertorio, il colpo di testa in anticipo sul diretto marcatore.

La Ternana accusa il colpo ma prova a reagire: Damian cerca il sinistro dalla distanza ma non centra il bersaglio. Lucarelli getta nella mischia Ferrante e Raicevic per Furlan e Vantaggiato. Boscaglia cerca linfa dalla panchina al minuto 66: Doda e Broh rilevano Accardi e Odjer.

Broh avvia una transizione pericolosa e va a concludere la trama incornando centralmente a due passi da Iannarilli. Ghiotta occasione per il raddoppio sprecata ed immediato dazio da pagare nell’azione successiva: festival degli orrori nel cuore della difesa rosanero e Falletti trova il pari con il classico gol dell’ex.

Boscaglia gioca la carta Floriano e richiama in panchina Valente. Ultimo scorcio di gara anche per Saraniti che fa rifiatare Lucca.

Il Palermo cala di intensità in evidente debito d’ossigeno, la Ternana sale in cattedra e prende in mano il pallino del gioco. Compagine umbra che spinge con autorevolezza e qualità alla ricerca dell’intera posta in palio, la formazione di Boscaglia cerca di serrare i ranghi e tenere botta. Il brivido sulla schiena dei tifosi rosa si materializza in pieno recupero: Falletti pennella una parabola magistrale con il destro e timbra il palo a Pelagotti battuto, Boben calcia a botta sicura da zero metri e ilportiere rosanero si ritrova la sfera tra le braccia. Il triplice fischio sancisce il risultato di parità.