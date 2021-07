Palermo, terminato il primo giorno di ritiro: domani Giron in conferenza

Terminato il primo giorno di ritiro per il Palermo in quel di San Gregorio Magno

Primo giorno di ritiro per il Palermo di mister Giacomo Filippi che scenderà nuovamente in campo nella giornata di martedì con una doppia seduta di allenamento. Domani conferenza di presentazione di Maxime Giron .

Primo giorno di ritiro per il Palermo nel Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno. Subito dopo l’arrivo al centro, in mattinata, i rosanero hanno svolto una leggera sgambatura prima del pranzo. Nel pomeriggio l’allenamento è entrato nel vivo prima con una seduta integrata di lavoro aerobico con e senza palla sotto la supervisione del prof. Marco Nastasi; poi una sessione di possesso a tema per l’occupazione degli spazi. La seduta si è chiusa con una partitella a campo ridotto 10 contro 10. Hanno lavorato a parte Broh, Crivello, Saraniti e Somma. Anche domani, martedì 20 luglio, è prevista una doppia sessione di allenamento. Alle 14 il difensore Maxime Giron interverrà in conferenza stampa.