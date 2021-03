Palermo, Terlizzi senza filtri: “Santana unico vero giocatore. Il mio consiglio alla squadra, a Filippi dico…”

Il Palermo cede ala Juve Stabia, una sconfitta pesante che arriva dopo il successo nel derby.

I rosanero hanno offerto una prestazione deludente contro i campani, a nulla è servito il gol del vantaggio messo a segno da Gregorio Luperini. Il 4-2 finale per le “Vespe” sintetizza il periodo degli uomini del neo tecnico Giacomo Filippi. Sul momento del Palermo ha detto la sua senza filtri l’ex Christian Terlizzi che non le ha mandate a dire.

Mi sono visto il derby 2 squadre mediocri che si giocavano la paura…e lo poteva risolvere solo lui l’unico vero giocatore in campo…..ai giocatori del Palermo voglio dargli un consiglio nella vita è meglio passare per rompi coglioni come ero io ma essere leali sempre…. Avete fatto fuori l’allenatore e vi siete tenuti il vice… Al vice dico che quando si fanno le scarpe al proprio allenatore si perda la propria credibilità… Le opportunità arrivano per tutti ma nel modo giusto……