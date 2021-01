Palermo-Teramo, Paci suona la carica: “Gara difficile, ma sono tranquillo. Abbiamo un obiettivo”

Parla Massimo Paci.

Il tecnico del Teramo, intervenuto in conferenza stampa ha analizzato la gara contro il Palermo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il giudizio del nostro girone d’andata è positivo nella prima parte, un po’ meno nella seconda parte. Oggi inizierà il ritorno e siamo fortemente motivati nel voler mettere a posto le cose, nel ritornare ai risultati originari, seppur in una partita difficile. Il Palermo probabilmente sarà diverso rispetto all’andata, ma non vuol dir nulla che in classifica abbiano meno punti di noi, sul loro campo sono molto temibili e onestamente avrebbero meritato di vincere anche nell’ultima partita con il Francavilla. Penso che giocheranno con una punta vera, ma ritengo che il calciatore più decisivo sia Valente. Domani dovremo essere abili nelle ripartenze, attenti nel tenere le linee strette in risposta alla loro fase offensiva di spessore, disputando una partita di grande ferocia difensiva e di concretezza in attacco”.

“Oggi Pinzauti partirà dall’inizio e, probabilmente, anche Mungo. Costa Ferreira? E’ chiaro che indietreggiare il suo raggio d’azione ha depotenziato la nostra fase offensiva, ma in questo momento non ho in rosa un terzino destro di ruolo disponibile e bisogna fare di necessità virtù – ha proseguito il tecnico del Teramo –. Le prestazioni non stanno mancando, a differenza della pura concentrazione: i dettagli costituiscono un fattore determinante, perché la mia squadra ha vinto spesso su questi. Dobbiamo rimanere concentrati e applicati, riportando l’equilibrio nella nostra normalità. Vengo allo stadio con lo stesso entusiasmo dell’estate scorsa, non cambia la mia serenità, pur sapendo che si tratta di una sfida difficile“, ha concluso Paci.