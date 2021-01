Palermo-Teramo, la carica di Ilari: “Niente paura, vogliamo i tre punti! Andremo al ‘Barbera’ per battagliare”

“Andremo a Palermo per battagliare e per cercare di portare a casa il risultato”.

Ha esordito così il centrocampista del Teramo, Carlo Ilari, intervenuto in conferenza stampa, in vista della gara contro il Parma, in programma domenica 24 gennaio alle ore 12.30 e valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C.

Di seguito, le dichiarazioni del classe ’91.

“Sappiamo delle difficoltà che andiamo ad affrontare, sarà una partita difficile. Abbiamo rispetto per l’avversario, ma avere paura sinceramente mi sembra un po’ eccessivo – ha proseguito Ilari -. Squalifiche Diakitè e Arrigoni? Sono sicuramente due assenze importanti, ma abbiamo visto che abbiamo dei giocatori validissimi, non ci saranno dei problemi a sostituirli. Cercheremo di fare del nostro meglio con coloro che scenderanno in campo”, ha concluso il numero 20 del Teramo.