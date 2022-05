Palermo, superato il mal di trasferta: 3° successo lontano dal ‘Barbera’ per Baldini

Il Palermo sembra aver ormai superato le sue difficoltà in trasferta, dove non arriva una sconfitta dallo scorso 26 febbraio. La vittoria contro la Triestina ha siglato il terzo successo consecutivo, serie positiva che Baldini vuole proseguire

"Il mal di volo, il Palermo, non lo soffre. Non dopo tre trasferte consecutive terminate con lo stesso risultato: vittorie, pesanti per giunta, per alimentare il sogno della promozione in Serie B". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulle difficoltà, ormai superate, del Palermo formato trasferta. Le ultime tre gare lontano dal 'Barbera' hanno visto una squadra diversa, nella testa e nelle gambe, capace di conquistare tre risultati estremamente positivi contro avversari non indifferenti come Monopoli, Bari e Triestina. Tutte sfide dal peso specifico elevatissimo, che hanno confermato una serie positiva di imbattibilità esterna che dura addirittura dallo scorso 26 febbraio, quando il Palermo venne sconfitto dalla Virtus Francavilla.

"Trieste è stata l’ultima tappa di un percorso netto in trasferta. Con l’unico neo del gol subito nel finale, perché altrimenti il Palermo avrebbe persino mantenuto l’inviolabilità della propria porta per tre partite consecutive fuori dalla Sicilia", prosegue il GdS, che sottolinea questo rendimento ben sopra la media stagionale tenuta dai rosa, a conferma di un evidente salto di qualità tecnico così come psicologico in quest'ultimo frangente della stagione.

Probabilmente, qualcosa è anche cambiato dal patto siglato tra giocatori, staff e società, che ha garantito alla squadra le partenze in aereo a patto di prestazioni e risultati che contraccambiassero questo 'lusso' nel viaggio. I risultati si sono visti, dal blitz di Avellino al quale sono poi seguiti i pareggi amari ottenuti contro Potenza e Paganese, riscattati ottimamente dalle vittorie su Monopoli e Bari. "A queste vittorie, ha fatto seguito quella di Trieste, il miglior modo possibile per dare il via alla rincorsa alla Serie B tramite la porta di servizio dei play-off. Un mini torneo a cui i rosanero si presentano senza più quel mal di trasferta che li ha martoriati per gran parte della stagione", chiude il quotidiano.