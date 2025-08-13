Il Palermo, attraverso i propri canali social, ha annunciato di aver raggiunto quota 15.075 abbonamenti per la stagione 2025/2026 della Serie BKT.
Il dato
Palermo, superata quota 15 mila abbonamenti per la stagione 2025/2026: il dato ufficiale
Il numero degli abbonamenti raggiunto per la stagione del Palermo che comincerà fra qualche giorno con l’esordio in casa contro la Reggiana
Si tratta di un risultato in crescita rispetto alla scorsa stagione, quando gli abbonamenti si erano fermati a 13.680.
