Palermo, superata quota 15 mila abbonamenti per la stagione 2025/2026: il dato ufficiale

Il numero degli abbonamenti raggiunto per la stagione del Palermo che comincerà fra qualche giorno con l’esordio in casa contro la Reggiana
Il Palermo, attraverso i propri canali social, ha annunciato di aver raggiunto quota 15.075 abbonamenti per la stagione 2025/2026 della Serie BKT.

Si tratta di un risultato in crescita rispetto alla scorsa stagione, quando gli abbonamenti si erano fermati a 13.680.

