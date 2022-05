Palermo, striscioni nei luoghi simbolo della città: “Abbiamo un sogno nel cuore…”

Gesto di sostegno da parte della tifoseria organizzata della Curva Nord Inferiore, che ha affisso in alcuni luoghi simbolo della città diversi striscioni di incitamento indirizzati al Palermo di Baldini in vista dei playoff verso la Serie B

Come si evince dal post pubblicato sui canali social dei tifosi della Curva Nord Inferiore, i sostenitori rosanero hanno voluto mandare un messaggio chiaro di incitamento e sostegno al Palermo di Silvio Baldini che si appresta a giocarsi le proprie chance di promozione in Serie B a partire dal primo turno nazionale dei playoff in programma domenica 8 maggio.