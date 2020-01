Palermo, striscia positiva: con l’FC Messina può arrivare il tris. I numeri e le statistiche

“Superata la tempesta? Forse, ma il Palermo ha davanti a sé un obiettivo che manca proprio dalla cavalcata di dieci vittorie consecutive“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia analizzando i numeri e le statistiche del cammino in campionato dei rosanero. La formazione di Pergolizzi, domenica alle ore 15, sfiderà l’FC Messina, una compagine in un ottimo stato di forma e che attualmente occupa il terzo posto in classifica. Contro i peloritani il Palermo può dare il via a due ‘filotti‘: quello dei successi di fila in campionato e quello dei successi di fila al «Barbera»”.

In caso di vittoria i rosanero otterrebbero il terzo successo consecutivo in campionato e la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, cosa che non accade dalle prime giornate di campionato, quando la squadra di Pergolizzi conquistò addirittura dieci successi consecutivi. Adesso, nel momento più complicato, soprattutto dal punto di vista degli infortunati, il Palermo ha la possibilità di proseguire la propria striscia positiva.