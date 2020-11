Palermo, stop con la Turris e gli errori da evitare: domenica al ‘Barbera’ arrivano Scienza il suo Monopoli

“Palermo, così fa male. Lo stop con la Turris e gli errori da evitare”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i fari sulla prossima gara del Palermo contro il Monopoli. Dopo il deludente pareggio di mercoledì pomeriggio contro la Turris, i rosanero sono chiamati a voltare pagina e risalire la china, con l’obiettivo di spazzar via le nubi tornate sul proprio attacco. D’altra parte, adesso le condizioni per continuare la risalita ci sono tutte, ragion per cui “il tecnico dovrà affrontare nel chiuso dello spogliatoio i motivi di una battuta d’arresto, francamente inaspettata”.

Non una prestazione particolarmente brillante quella fornita dal Palermo. Macchinosa, scolastica e a tratti caotica nel suo incedere, la compagine rosanero non ha mai trovato tempo e spazio per creare le premesse della pericolosità, in ampiezza o per vie centrali, sbattendo regolarmente sul muro eretto dalla formazione campana. I rosanero “hanno giocato sotto ritmo e in modo confuso negli ultimi metri, con pochi movimenti senza palla, sbagliando spesso i tempi d’inserimento e i tagli dentro al campo degli esterni”.

Approccio sbagliato, ritmi lenti e attacco in panne, questo è ciò che il Palermo deve assolutamente evitare. E in effetti, “dai giocatori, che rinfrancati dalla scalata in classifica, avevano affermato di poter vincerle tutte ti aspetti un atteggiamento diverso”. Adesso però, bisogna pensare a Scienza e al suo Monopoli, che domenica arrivano al “Renzo Barbera” per la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Per i rosanero sarà l’occasione del riscatto. “Il quarto posto che in questo momento sarebbe il piazzamento più auspicabile per entrare direttamente alla fase nazionale dei playoff evitando un bel numero di partite, sempre che ci si arrivi come migliore quarta dei tre gironi, dista otto punti. E bisogna fare in fretta”, ha concluso il noto quotidiano.