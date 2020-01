Palermo, stangata per Vaccaro: l’esterno mancino squalificato per tre giornate

Tre giornate di squalifica a Francesco Vaccaro.

Dopo il successo conquistato contro il Marsala, i rosanero, non vanno oltre il pareggio nella sfida contro il San Tommaso andata in scena sabato pomeriggio allo stadio “Modestino De Cicco”. Dopo la rete dell’1-0 firmata da Langella, Alleruzzo riporta in equilibrio le sorti del un match. Una sfida dai toni accesi che ha portato all’espulsione diretta dell’esterno mancino rosanero che, a gioco fermo, ha violentemente colpito un avversario con una gomitata. Costa caro, dunque, l’errore morale del giovane classe ’99 alla formazione rosanero e a mister Rosario Pergolizzi, che, a seguito delle decisioni prese dal Giudice Sportivo, dovrà fare a meno dello stesso terzino per le prossime tre gare del campionato di Serie D.