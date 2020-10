Palermo, squadra in campo a Carini e Doda ancora a parte: chance per Somma contro il Potenza

Tutto pronto, o quasi, per Palermo-Potenza.

Domenica pomeriggio, la compagine di Roberto Boscaglia – reduce dalla prima sconfitta stagionale in quel di Teramo -, affronterà gli uomini di Mario Somma, padre del difensore reduce dall’esperienza al Deportivo La Coruña, Segunda División del calcio spagnolo, che nella giornata di ieri ha ufficializzato il contratto triennale con il club di Viale del Fante. Sarà, dunque, una sfida delicata dunque sia per i rosanero, che dovranno rimediare alla prestazione spenta e opaca della scorsa settimana, sia per Michele Somma, che vivrà un vero e proprio derby in famiglia.

Le chance le possibilità che il classe ’95, che si è già allenato con il resto della squadra, giochi titolare dal 1′ non sono poche, dal momento che Masimiliano Doda continua a lavorare ancora a parte “per l’infortunio al tendine della coscia destra patito nel corso del ritiro estivo a Petralia Sottana. Il terzino è però in fase di riatletizzazione e l’allenatore gelese conta di riaverlo a disposizione per la prossima gara, in programma mercoledì pomeriggio in casa della Ternana”, scrive l’odierna edizione del Giornale di Sicilia.

Nel frattempo, la squadra “che mercoledì ha dovuto allontanarsi (seppur di poco) dal campo del «Pasqualino» per allenarsi sulla sabbia del Giufà Beach Sport Village”, continua a lavorare sul sintetico di Carini per preparare la sfida in programma domenica alle 15.00 al “Renzo Barbera”.