Palermo, squadra attardata in classifica ma in crescita: il bilancio di fine anno è in rosso

“Palermo, il bilancio di fine anno è in rosso”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i fari in casa Palermo. Decimo posto in classifica, 6 punti di distacco dal terzo e quarto posto, 13 dal secondo e 19 dal primo, un rendimento altalenante – complice anche il problema Coronavirus -, e una squadra che fatica ancora a trovare la propria identità soprattutto fuori dal terreno di gioco dello Stadio ‘Renzo Barbera’: “la fotografia del momento restituisce l’immagine di un Palermo mediocre”.

La stagione non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Nell’ultimo mese, però, i rosanero hanno trovato quell’equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. La crescita non è stata priva di intoppi, ma “l’obiettivo minimo di arrivare alla sosta in zona play-off partendo dai bassifondi della classifica è stato centrato”.

Per tentare la scalata il Palermo, che nel 2021 dovrà mostrare la sua parte migliore, dovrà iniziare a marciare col passo di chi oggi sta in cima alla classifica, provando a mettere una ‘pezza’ su tutte quelle lacune che hanno destabilizzato il rendimento della squadra, tra queste, la mancanza di concretezza sotto porta. In sei partite, infatti, “i rosa non sono riusciti a segnare e solamente in cinque partite su sedici hanno realizzato più di un gol”. Le ambizioni non mancano, adesso però bisognerà tirare fuori grinta e cattiveria agonistica.