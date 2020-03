Palermo, squadra a lavoro: ieri partitella in famiglia, in gol Lucca e Sforzini

Il Palermo non si ferma.

La squadra di Pergolizzi continua a lavorare sul campo dello stadio “Renzo Barbera” per non abbassare la tensione e farsi trovare pronta quando riprenderà il campionato, attualmente fermo a causa dell’emergenza coronavirus. La decisione su quando riprenderà il campionato arriverà nelle prossime quarantotto ore, dopo le riunioni che vi saranno sia presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione.

Intanto i rosanero proseguono con gli allenamenti, con la squadra che ha svolto anche una partitella in famiglia per cercare di non perdere il ritmo. La gara è terminata 1-1, riporta l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, grazie alle reti di Lucca e Sforzini. Da una parte uno schieramento col 4-3-3, dall’altra il 4-4-2 con in avanti l’inedita coppia di centravanti Ricciardo-Sforzini. Ad assistere alla seduta anche il presidente Mirri, l’ad Sagramola e il ds Castagnini.