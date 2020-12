Palermo, squadra a due facce: primi tempi da big, ma le riprese da zona retrocessione. I numeri

“Primi tempi da promozione, ma le riprese che disastro!”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sul rendimento dei rosanero. Dopo un avvio di stagione tormentato – tra infortuni, squalifiche e l’incubo Coronavirus -, il Palermo è risorto, ritrovando se stesso e inserendo finalmente la giusta marcia per tentare la risalita. Le prestazioni, però, sono ancora un po’ altalenanti: “Prendendo, infatti, in considerazione esclusivamente i risultati dei primi tempi e quelli dei secondi tempi, si potrà vedere un Palermo con due classifiche ben diverse. Da primi posti nei primi tempi, vicino alla zona retrocessione nelle riprese”.

Allo stato attuale, dunque, il Palermo di Boscaglia è un Palermo dalle due facce. Ma a fare la differenza in questo lungo e intenso campionato di Serie C, saranno proprio continuità e atteggiamento. Tuttavia, “il Palermo è riuscito una sola volta a trovare la vittoria nei secondi tempi (col Potenza), qualche domanda bisogna porsela. Le altre vittorie sono arrivate col risultato già indirizzato nel primo tempo”. Numeri preoccupanti per il Palermo, che dovrà impegnarsi per ritrovare la continuità pre-Turris, così da poter iniziare a guardare con concretezza e cognizione di causa alla vetta della classifica.