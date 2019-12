Palermo: solo quattro gol nelle ultime cinque gare, serve una scossa offensiva. Ricciardo e Felici…

L’attacco del Palermo è in crisi.

I rosanero nelle ultime sei gare sono andati a segno soltanto in quattro occasioni e tra l’altro in una di queste c’è stata una rete viziata da una deviazione avversaria ossia quella messa a segno da Kraja contro l’Acireale. Nelle tre sfide vinte dal Palermo per 1-0 è andato in rete per ben due volte Mattia Felici e solo in una circostanza (domenica a Castrovillari) ha segnato bomber Ricciardo che è tornato al gol seppure su calcio di rigore.

La difesa più che granitica mostrata in trasferta (1 solo gol subito in quel di Biancavilla) è un vanto per la squadra, ma la fase offensiva calante non incoraggia troppo.