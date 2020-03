Palermo, società solida e futuro garantito: il club rosanero è un passo avanti. I dettagli sugli stipendi

“In qualsiasi momento il calcio ripartirà, il Palermo avrà, rispetto a tante altri club, una leggera posizione di vantaggio. Nel senso che è una società sana, rinata da pochi mesi, senza debiti pregressi o situazioni da mettere a posto, che gode della piena fiducia degli organismi del calcio“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando del futuro della società rosanero quando verrà superata l’emergenza legata al Coronavirus. Il club di viale del Fante, infatti, rispetto alla maggior parte delle piccole società che navigano tra Serie C e Serie D soprattutto ha una situazione finanziaria ben più salda. Già questa estate il duo Mirri-Di Piazza ha gettato le basi per un progetto triennale per far sì che il Palermo torni nel grande calcio.

A dimostrazione della importante solidità economica nei prossimi giorni il club rosanero provvederà al pagamento degli stipendi di marzo, in attesa di capire cosa avverrà ad aprile: “Per ora, non è stato affrontato con la squadra (Pelagotti è il referente prevede circuiti di forza dell’Aic) l’argomento del possibile congelamento dei ‘rimborsi’. E’ tutto in divenire, nessuno si sente di anticipare l’evoluzione della vicenda ma fortunatamente, fra dirigenza e squadra esiste un rapporto solido, di fiducia e stima“, scrive il quotidiano.

