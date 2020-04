Palermo, società pronta a far tutto per tornare in campo: ecco quanto serve per attuare il protocollo. I dettagli

Spesa pesante.

Il Palermo è pronto a ripartire e attuare il protocollo Figc previsto per il calcio professionistico, ma non tutte le squadre del campionato di Serie D hanno mezzi e capacità economiche per riuscire a sostenere questi esborsi: “Una spesa pesante per tutti, anche per il Palermo, che però dal canto suo è disposto a sostenerla pur di conquistare sul campo il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C“, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.

Riuscire ad intraprendere tutte le misure fissate dal protocollo, infatti, costa circa 250 mila euro. Una somma abbastanza elevata da far pensare che difficilmente la Serie D tornerà in campo, soprattutto anche in virtù del fatto che parecchie società non navigavano certamente nell’oro già prima dell’emergenza sanitaria. Il Palermo, però, dal canto suo è pronto a farsi carico di tutto ciò.

Un ‘buco‘ complessivo che, qualora si tornasse in campo, per il club di viale del Fante sarebbe di circa 500 mila euro, visto che ai 250 del protocollo vanno sommati i mancati incassi dal botteghino che nelle ultime tre partite sarebbero stati parecchio cospicui: “Questo, però, non ferma il Palermo, che vuole tornare in campo per chiudere i conti con questa stagione. L’ultima stagione in serie D, nei piani del club rosanero“, conclude il quotidiano.

