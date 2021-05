Palermo, situazione infortunati: Lancini in dubbio, due per sostituire lo squalificato Luperini

“Lancini, condizioni da valutare. Dubbio in mezzo tra Odjer e Broh“.

Titola così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, focalizzando l’attenzione sul punto infortunati e squalificati in casa Palermo. I rosanero di Giacomo Filippi si apprestano a vivere da protagonisti la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo la convincete vittoria rimediata in quel di Castellammare di Stabia, tutte le energie fisiche e psicologiche sono già incentrate sul match di domenica in cui il team del patron Mirri affronterà l’ostico Avellino.

Secondo quanto riporta la Gazza, l’ex secondo di Boscaglia ha concesso una giornata di riposo ieri per permettere ai calciatori di recuperare al meglio dopo il dispendioso impegno del Menti. Giacomo Filippi avrà a disposizione due giorni per preparare al meglio il match contro l’Avellino di Braglia e sono due i nodi principali da sciogliere.

Il primo dubbio riguarda Lancini, uscito dal terreno di gioco della Juve Stabia anzitempo per una botta al piede. “Il centrale alla fine dovrebbe stringere i denti“, si legge sul noto quotidiano. L’altra quaestio delicata riguarda il papabile candidato a sostituire Gregorio Luperini, squalificato per l’ammonizione rimediata al termine della prima frazione di gioco contro la rosa di Padalino. Le possibili scelte sono due: da una parte Broh che ha avuto a disposizione una buona fetta di gara nel secondo turno playoff, dall’altra Odjer che dovrebbe essere meno favorito per una maglia da titolare a causa del lungo e travagliato iter vissuto dall’ex Trapani post infortunio. Seguiranno aggiornamenti..

