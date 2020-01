Palermo, siparietto rigore: Lancini dà la palla a Ricciardo, l’attaccante la cede a Mauri. Pergolizzi…

“Pergolizzi aveva preannunciato una sua scelta in merito ad un eventuale rigorista per Palermo-Marsala, ma a quanto pare non tutti hanno seguito le indicazioni del proprio tecnico“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del siparietto nato in occasione del penalty concesso al Palermo ieri nel corso della sfida contro il Marsala, vinta al “Barbera” dai rosanero per 3-1. Lancini, infatti, nonostante Pergolizzi avesse scelto in settimana i rigoristi, ha provato a convincere Ricciardo a calciarlo, dopo l’errore nell’ultima gara contro il Troina: “Un segnale di stima e di incoraggiamento nei confronti del capocannoniere rosanero“.

Un modo come un altro per far comprendere al bomber messinese che la squadra è con lui, a prescindere dal rigore sbagliato. Ricciardo però ha preferito attenersi alle scelte di Pergolizzi che aveva indicato Mauri primo rigorista, Ficarrotta secondo e Ricciardo come terza scelta. Dal dischetto alla fine è andato proprio Mauri che non ha sbagliato, spiazzando il portiere avversario e portando in vantaggio i rosanero.

