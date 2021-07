Palermo, Sindaco San Gregorio Magno: “Tutto sulla struttura che ospita i rosa”

Intervenuto ai microfoni di "Mediagol.it", il sindaco di San Gregorio Magno, Nicola Padula: "Felice di ospitare il Palermo ed i palermitani"

Parola al Sindaco di San Gregorio Magno, Nicola Padula.

Inizia la preparazione estiva dei rosanero, partiti, nel pomeriggio, alla volta di San Gregorio Magno: comune che ospiterà il ritiro del Palermo FC. Conclusa la fase relativa al pre-ritiro in città, i ragazzi di Filippi raggiungeranno la Campania, per prepararsi in vista della prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di "Mediagol.it", il sindaco di San Gregorio Magno, Nicola Padula, si è espresso così a poche ore dall'arrivo dei rosanero in città.

"Grazie al Palermo per aver scelto il nostro paese, la nostra struttura ed il nostro centro sportivo per svolgere il ritiro pre-campionato di quest'anno. Rivolgo un saluto alla Sicilia che amo molto ed alla città di Palermo che mi è rimasta nel cuore. Questa struttura è stata costruita all'indomani del terremoto del 1980, uno dei più violenti verificatosi nel sud dell'Italia, grazie ai fondi stanziati dal Governo, da un'intuizione dedl compianto sindaco, Pierangelo Piegari, fu realizzata questa struttura. Una struttura operativa da quasi un trentennio, che ha ospitato la preparazione estiva di moltissime squadre, sia italiane sia straniere, la Primavera del Napoli, Salernitana in Serie A, varie selezioni nazionali estere, Matera, Reggina, ancora la Salernitana tre anni fa, prima con Zeman poi con Ventura in panchina. Con un pizzico di orgoglio possiamo dire che tutti si sono meravigliati dell'esistenza nel nostro territorio, al meridione, di una struttura del genere. La peculiarità principale, il punto di forza, di questa struttura è di avere a portata di mano tutto ciò che può servire ad una società di calcio ed ai giocatori: foresteria, campo, palestra, campo da tennis, tutto ciò che necessita ad un club durante il ritiro raccolto in pochi metri quadrati. Voglio ringraziare l'amico Enzo Musto, collaboratore della società, quasi un nostro concittadino che si avvia verso la cittadinanza onoraria di San Gregorio Magno! Lui è una persona squisita che vigila su tutto l'aspetto organizzativo, pressa di continuo tutti noi: Sindaco, vicesindaco, assessori, addetti alla foresteria, quindi il club ed tifosi del Palermo possono davvero stare tranquilli".

"La finalità alla base dell'organizzazione di questi ritiri e della creazione di questa struttura - ha poi proseguito il Sindaco di San Gregorio Magno - è quella di creare un indotto che possa portare un vantaggio a turismo ed economia locale. In passato è stato così, purtroppo allo stato attuale si soffre ancora il riverbero da post pandemia, speriamo di poter parlare di post Covid-19, le restrizioni ancora in atto in virtù dell'applicazione dei ptrotocolli vigenti impediscono il ritorno alla normalità, quindi limitano la possibilità dei tifosi di seguire in ritiro la propria squadra del cuore. Tutto dipenderà dall'organizzazione e dalle regole che si vorrà dare la società sul piano organizzativo. San Gregorio Magno è molto felice di ospitare il Palermo ed i palermitani, sono certo che resteranno tutti soddisfatti qnche di questa struttura, se c'era qualche dubbio sarà fugato. Ho fatto un giro nelle strutture ricettive locali e mi è stato riferito che ci sono già un sacco di prenotazioni da parte di giornalisti e tifosi per tutto il periodo in cui il Palermo soggiornerà qui da noi. San Gregorio Magno è rinomata per la qualità del cibo e per la grande ospitalità da sempre denotata dai suoi abitanti".