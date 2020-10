Palermo, Silipo suona la carica dopo la sconfitta del Barbera: le parole sui social del baby rosanero

Primo ko in casa, domenica, per il Palermo di Roberto Boscaglia contro l’Avellino.

Passo falso dei rosanero che, dopo il pari conquistato al “Libero Liberati” contro la Ternana, crollano al “Renzo Barbera” maturando la prima sconfitta tra le mura amiche della stagione. Esordio casalingo amarissimo, dunque, per la formazione siciliana, punita dal palermitano Santo D’Angelo e Giuseppe Fella, che tra il primo e il secondo tempo hanno firmato il blizt irpino.

Palermo-Avellino, esordio al ‘Barbera’ da dimenticare: i rosanero non decollano, ora serve una reazione

Una sconfitta difficile da digerire per la compagine rosanero, chiamata adesso a metabolizzare, archiviare e soprattutto a ripartire. Ne è consapevole Andrea Silipo, che sul proprio account Instagram ha suonato la carica in vista delle prossima gara contro il Bisceglie: “Rialziamoci!”, ha scritto l’attaccante romano in un post che lo ritrae in maglia rosanero.

