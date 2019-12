Palermo, si torna in campo: al via la mini-preparazione. Squadra tra Carini e Boccadifalco, vicina la firma con l’ente militare

“Il Palermo è tornato ad allenarsi ieri“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del ritorno in campo della formazione di Pergolizzi dopo quattro giorni di pausa per le festività natalizie. I rosanero adesso approfitteranno della sosta in campionato per cercare di recuperare il pieno delle forze in vista del girone di ritorno che si aprirà domenica 5 gennaio col match interno contro il Marsala.

Il gruppo di Pergolizzi ieri ha lavorato al ‘Tenente Onorato‘ di Boccadifalco, svolgendo una seduta leggera per iniziare pian piano a riprendere con i carichi di lavoro. Fuori solamente i lungodegenti Corsino e Santana, con Sforzini che invece verrà valutato giorno dopo giorno per cercare di recuperarlo completamente dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese e mezzo.

A partire da oggi i rosanero, però, torneranno ad allenarsi al “Pasqualino” di Carini per poi, dal giornata di lunedì, spostarsi stabilmente Boccadifalco: “In attesa che venga firmata la convenzione con l’ente militare per la concessione dell’impianto, la squadra di Pergolizzi potrà allenarsi nuovamente in città almeno per altre due settimane. L’accordo tra il club e l’esercito è soltanto da formalizzare, ma già da diversi giorni è stata raggiunta un’intesa di massima per far tornare i rosanero sul campo che ha ospitato il Palermo nelle precedenti stagioni“, conclude il quotidiano.

