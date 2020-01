Palermo, si torna a respirare: i rosanero tentano un nuovo allungo sul Savoia

“Una nuova fuga? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo il Palermo è riuscito ad invertire un trend che durava ormai da dieci giornate”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della distanza dei cinque punti tra i rosanero ed il Savoia. La formazione di Pergolizzi col successo ottenuto domenica contro il Roccella, ed il pari dei campani in casa contro il Marina di Ragusa, è tornata ad allungare il proprio distacco. Certamente non è il +13 di due mesi fa ma adesso quantomeno i rosanero possono proseguire il loro cammino con qualche sicurezza in più.

Dopo la vittoria al “Barbera” il Savoia aveva iniziato una marcia che sembrava inarrestabile, recuperando ben 10 punti al Palermo. Che dopo il ko coi campani ha leggermente perso il proprio passo, frenando con la Palmese e cadendo ancora in casa contro l’Acireale.

Tornando alle gare più recenti, i rosanero avrebbero potuto allungare ulteriormente approfittando del doppio pari della squadra allenata da Parlato ma gli uomini di Pergolizzi non sono andati oltre il pari contro il San Tommaso: “Il rimpianto, per il Palermo, può semmai essere quello di non aver approfittato pienamente del calo dei diretti avversari. Perché il Savoia viene da due pareggi di fila, ma i rosa hanno ottenuto soltanto una vittoria in questo frangente. Quella di domenica, che è valsa il ritorno a +5 e un po’ di ossigeno in classifica, ma se Ricciardo e compagni avessero fatto il loro dovere contro il San Tommaso, oggi la capolista sarebbe addirittura a sette punti di distacco dalla seconda”.