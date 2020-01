Palermo, si torna a Boccadifalco: rosanero al “Tenente Onorato” da ospiti, l’accordo con l’ente militare…

“Dopo aver iniziato la settimana a Carini, il Palermo torna oggi a Boccadifalco e lo farà per tutta la settimana, salvo per la rifinitura del sabato prima della sfida casalinga col Roccella che si terrà al Barbera“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della preparazione dei rosanero in vista del prossimo impegno di campionato. Contro il Roccella la formazione di Pergolizzi dovrà riscattarsi dopo il deludente pareggio esterno contro il San Tommaso. Martinelli e compagni lavoreranno a partire da oggi al “Tenente Onorato” in attesa della definitiva stipula della convenzione con l’Esercito.

“Trattativa apparentemente semplice, tant’è che tra le parti è già stata prodotta una bozza di accordo, ma ancora senza una conclusione. Per il momento, il Palermo avrà a disposizione la struttura in via del tutto informale, in mancanza di una convenzione che indichi la società di Mirri e Di Piazza come unico soggetto autorizzato a prendere possesso dell’impianto“, si legge. Difficile che la firma dell’accordo, però, arrivi in settimana, visto che l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola si trova in Argentina…