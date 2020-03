Palermo, si rivede in campo Corsino: il centrocampista verso il rientro. I dettagli

“Senza partite alle porte, gli allenamenti del Palermo non si fermano. Anzi, dall’infermeria arrivano pure buone notizie“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del lavoro che sta continuando a svolgere la squadra rosanero nonostante la sosta forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. Si è rivisto in campo anche Giammarco Corsino, con il centrocampista palermitano che ha ripreso a lavorare parzialmente sul campo dopo quattro mesi di stop a causa della rottura del legamento crociato.

Palermo, misure di prevenzione: squadra in due spogliatoi. Vietati permessi e visite dei familiari che arrivano dal Nord Italia

Prime seduta con la squadra quindi, con Corsino che adesso dovrà iniziare il percorso di riatletizzazione. Pergolizzi potrebbe averlo a disposizione già a partire dalla battute finali di questo campionato, anche se è ancora difficile ipotizzare una tabella per il suo rientro definitivo. In infermeria resta dunque il solo Santana, che non si è ripreso dalla rottura del tendine d’Achille rimediata nel match contro l’Acireale.