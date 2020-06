Palermo, si riparte da sette: i punti fissi per puntare alla B

“Il Palermo ripartirà dai magnifici 7: Pelagotti, Lancini, Crivello, Accardi, Martin, Martinelli e Floriano“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dei calciatori dai quali i rosanero hanno intenzione di ripartire il prossimo anno. La Serie C è certamente un campionato parecchio più impegnativo di quello appena trascorso, ma alcuni tasselli saranno dei punti fermi della squadra che verrà. Una lista che potrebbe potrebbe includere anche il capitano Mario Alberto Santana.

Tra i pali Pelagotti rappresenta una certezza, visto che ha giocato in tutte le categorie fino alla Serie A, quella massima serie persa con l’Empoli e che vuole riconquistare in maglia rosanero. Tre quarti di difesa sono confermati, nessun dubbio su Crivello, Accardi e Lancini. Mentre in mediana continueranno a far parte dell’organico anche il francese Martin e lo svizzero Martinelli. In avanti, sicuro di un posto, al momento, solo Roberto Floriano.

“Chi vuol capire prima di decidere il proprio futuro è Mario Santana. Il capitano rosanero in un modo o nell’altro rimarrà dentro al Palermo. A lui piacerebbe continuare a giocare per un altro anno. In questi giorni si sta allenando al Barbera e se il tendine d’Achille risponderà bene alle sollecitazioni, si metterà in gioco col sogno di riportare il Palermo dov’era al suo arrivo in Sicilia, nell’estate del 2002“, conclude il quotidiano.