Palermo, si pensa allo scambio per arrivare a Perrotta. Saraniti, tentazione Taranto

Il difensore del Bari resta il prescelto di Castagnini, si tratta con i pugliesi. Saraniti in ballo con Taranto e Carrarese per un futuro lontano da Palermo

Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio le prossime mosse di calciomercato del Palermo . Il D.s Renzo Castagnini starebbe ragionando su diversi fronti per cucire indosso a Giacomo Filippi il vestito tecnico perfetto in vista della prossima stagione. Il pacchetto difensivo si è arricchito ulteriormente con l'arrivo di Buttaro dalla Roma , ma dovesse partire Somma - che non rientra più nei piani del tecnico - rimarrebbe un'altra casella da riempire davanti a Pelagotti . Chiacchieratissimo nell'ultima settimana il nome di Perrotta dal Bari , con il quale il club di Viale del Fante vorrebbe intavolare uno scambio di giocatori coinvolgendo lo stesso Somma . Una soluzione che piace alla società targata Hera Hora, visto il gradimento tecnico di Filippi nei confronti del centrale attualmente in forza ai pugliesi.

L'altro nome più discusso in ottica addii è certamente quello di Andrea Saraniti. Dopo una stagione altalenante - anche dal punto di vista disciplinare - e al di sotto delle aspettative, l'attaccante palermitano cerca una nuova destinazione lontana dal capoluogo siciliano. Per lui si era mosso inizialmente il Gubbio, l'unico club davvero arrivato molto vicino a chiudere il suo acquisto. Trattativa saltata, alla quale sono seguiti poi gli interessamenti di Taranto e Carrarese. Nonostante questi, però, le offerte giunte all'indirizzo di Viale del Fante non hanno convinto Castagnini, che avrebbe al momento rifiutato e rimandato al mittente le proposte delle due compagini. Per Crivello e Broh, infine, sembra ancora non muoversi nulla in ottica trasferimento, con i due giocatori che - in caso di mancato addio in settimana - potrebbero essere aggregati al ritiro di San Gregorio Magno in attesa di nuovi sviluppi.