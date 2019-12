Palermo, si lavora per il nuovo centro sportivo: visitate tre aree, in pole la zona dell’ex campo rom. I dettagli

“Il Palermo torna a casa. O quasi. Ieri i rosanero si sono allenati sul manto erboso del centro sportivo ‘Tenente Onorato’ di Boccadifalco. Ma per tornare a lavorare in pianta stabile nella struttura militare occorrerà ancora del tempo”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della situazione legata al campo del ‘Tenente Onorato’, struttura militare nella quale il Palermo nelle passate stagioni si è sempre allenato. La formazione di Pergolizzi, per la prima volta, ieri pomeriggio ha lavorato a Boccadifalco, in attesa che venga perfezionato, però, l’accordo definitivo con l’ente militare che non dovrebbe avvenire prima della seconda metà di gennaio.

La società rosanero ha anche ottenuto il via libera per sostenere altri cinque allenamenti, dal 27 al 31 dicembre. Le interlocuzioni tra l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il generale dell’esercito Maurizio Angelo Scardino vanno avanti da diverso tempo, con la bozza di concessione della struttura che è pronta da diverse settimane e non sembra ci siano punti o nodi che possano impedire il raggiungimento di un accordo, con la firma definitiva da parte di entrambe le parti in causa.

Oltre al campo di Boccadifalco, la società di viale del Fante continua a lavorare per la realizzazione del nuovo centro sportivo. I dirigenti rosanero, mercoledì, hanno visitato tre aree fuori Palermo, ma l’intento è quello di costruirlo in città. La sede maggiormente gradita sembra esser quella dell’ex campo rom: “Lunedì c’è stato un incontro nella sede dell’assessorato regionale al territorio e ambiente con tutte le componenti in causa visto che l’area è di proprietà del demanio regionale”, si legge.

“Le parti si sono aggiornate a gennaio inoltrato per capire come procedere, visti i vincoli che ricadono sull’area e l’intenzione del club di diventare proprietaria della struttura che ha intenzione di costruire – prosegue il quotidiano -. Per un eventuale acquisto dell’area o dello sfruttamento del diritto di superficie i tempi sarebbero eccessivamente lunghi rispetto all’esigenza del Palermo di essere proprietario del centro sportivo dove fare allenare la prima squadra, il settore giovanile maschile e il settore femminile”.