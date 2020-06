Palermo, si lavora per il nuovo allenatore: contatti con Caserta. C’è anche l’ipotesi ‘Mister X’

“Contatto. Tra Palermo è Fabio Caserta c’è stato, al di là dei silenzi di rito o delle smentite, l’ultima da parte della Juve Stabia con un comunicato, ieri. In realtà è stato soltanto questo, un contatto, niente di più“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del possibile nuovo tecnico del club rosanero. La società di viale del Fante sta vagliando diversi profili e al momento in pole sembra esser proprio Caserta, ex centrocampista di Catania e Palermo. Per l’attuale allenatore della Juve Stabia ci sarebbe stato un sondaggio per capire disponibilità e richieste, partendo dall’assunto che i rosanero hanno intenzione di proporre un contratto annuale.

Un avvicinamento che certamente ha fatto piacere a Caserta, ma che dovrà esser ridiscusso più avanti, visto che la Juve Stabia tornerà in campo per portare a termine il campionato di Serie B. L’allenatore calabrese ha tanti estimatori, ma il Palermo sta provando a giocare d’anticipo. Gli altri nomi nella lista dei dirigenti rosanero sono quelli di Italiano e Boscaglia, ma non è da escludere anche un ‘Mister X‘. La certezza è però quella che Caserta “al Palermo piace per il modo in cui fa giocare le squadre e per la sua abilità a trasmettere i concetti tattici ai giocatori con molta semplicità“, conclude il quotidiano.