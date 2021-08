Palermo, si lavora in uscita: Broh, Crivello e Somma cercano una sistemazione

Il Palermo ha deciso di non puntare sui tre calciatori per i quali si sta cercando una sistemazione in vista della prossima stagione

⚽️

Il Palermo si proietta alla prossima stagione che avrà inizio il 21 agosto con il primo turno di Coppa Italia, poi il 29 la prima giornata del campionato di Serie C. I rosanero stanno lavorando sul mercato sia entrata che in uscita per completare al meglio la rosa da consegnare a mister Giacomo Filippi. Tra i calciatori a disposizione della compagine rosa vi sono anche tre elementi quali Broh, Crivello e Somma che fin dall'inizio del ritiro sono stati visti come degli esuberi. La società sta cercando di trovare una soluzione per accontentarli, ma al momento non sono arrivate offerte che soddisfino le volontà dei giocatori.

CRIVELLO - Nella scorsa stagione Roberto Crivello ha totalizzato 1748 minuti giocando in tutto 24 partite, l'ultima sua apparizione risale allo scorso 7 marzo nella sfida interna persa per 4-2 dal Palermo contro la Juve Stabia. Da lì in poi, tra regular season e play-off, ha visto per nove volte la panchina e per due volte la tribuna. Mister Giacomo Filippi non lo ha praticamente mai schierato se non in due occasioni, dall'essere il capitano all'addio il passo è stato davvero breve.

BROH - Il centrocampista classe '97 utilizzato spesso da Roberto Boscaglia, con l'approdo in panchina del tecnico di Partinico ha visto solo per due volte il campo dal 1'. Per lui con Filippi un totale di 6 presenze mentre in totale parliamo di 28 apparizioni con 2 assist all'attivo. In talune circostanze si è anche disimpegnato discretamente e offerto prestazioni positive, ma non sembra ci possa essere un posto per lui in rosa.

SOMMA - Arrivato a Palermo con tante speranze dopo l'esperienza non troppo positiva al Deportivo La Coruna a causa di un brutto infortunio, abbandonerà la Sicilia con tanta amarezza nel cuore. Il difensore classe '95 ha totalizzato 21 presenze e 1 rete (vs il Monopoli), poi tra Covid e diversi problemini fisici non è riuscito a lasciare il segno.