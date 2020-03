Palermo, si lavora da casa: i calciatori seguono alla lettera il programma. I dettagli

“L’allenamento fai da te dei giocatori del Palermo prosegue e, per forza di cose, andrà avanti almeno fino a mercoledì prossimo, sebbene in viale del Fante si stia già predisponendo il tutto per un’eventuale sosta prolungata“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale lavoro che svolgono i calciatori rosanero tra le mura domestiche. La data della ripresa dei regolari allenamenti dipenderà dalle decisioni della LND che ha attualmente fissato il 3 aprile come giornata in cui potrebbero riprendere le attività. La sensazione è quella che lo stop potrebbe però esser prolungato ancora.

Il club di viale del Fante comunicherà di settimana in settimana gli eventuali prolungamenti della sosta forzata, con i calciatori che però proseguiranno ad allenarsi tramite il programma che è stato preparato dal preparatore atletico Marco Petrucci. Un lavoro che tutti i rosanero stanno seguendo alla lettera, in maniera tale da non perdere completamente lo stato di forma in vista di un eventuale ritorno in campo…

