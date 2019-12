Palermo, si avvicina il ritorno a Boccadifalco: oggi allenamento al “Tenente Onorato”. I dettagli

“Un ultimo passo verso il ritorno a casa. Oggi il Palermo si allenerà a Boccadifalco, sul campo del «Tenente Onorato» che non è mai stato calcato dai giocatori della società ripartita dalla Serie D“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del ritorno dei rosanero al “Tenente Onorato” di Boccadifalco. L’impianto militare è pronto a ricevere la squadra di Pergolizzi, dopo che negli ultimi mesi il gruppo è stato coretto ad allenarsi in giro per la città: prima al Cus, poi al “Franco Lo Monaco” ed infine al “Pasqualino” di Carini. Oggi sarà solo un assaggio per la squadra guidata da Pergolizzi, che preparerà la sfida in programma domenica alle 14.30 al “Barbera” contro il Troina.

Una sorta di sopralluogo in vista del ritorno ufficiale nel campo militare: “Tra il club e l’Esercito, però, bisogna ancora ratificare l’accordo per la concessione dell’impianto. Questione di giorni, perché la bozza della convenzione è praticamente pronta e deve solamente essere sottoposta alla società rosanero, che nelle scorse settimane ha avuto un incontro con il generale Maurizio Angelo Scardino. Per quanto riguarda la palestra presente sul campo di Boccadifalco, quando il Palermo vedrà aprirsi definitivamente i cancelli del «Tenente Onorato», sarà messa a disposizione della squadra“, si legge.

Oggi, inoltre, l’intera squadra poserà come testimonial per il calendario 2020 dell’Esercito, col presidente Mirri e l’amministratore delegato Sagramola che parteciperanno anche al progetto “Fencing for change“, in collaborazione con la Federazione italiana scherma, col Comune, col Coni e con l’Università di Palermo.