Palermo, si avvicina il Picerno: oggi svolta doppia seduta

Il Palermo ha svolto quest’oggi una doppia seduta in vista del match di sabato contro il Picerno

Sabato 21 agosto scatterà ufficialmente la stagione del Palermo FC 2021-2022 . Sarà il Picerno il primo avversario che i rosa affronteranno al "Renzo Barbera" nel match valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie C con fischio d'inizio alle ore 17.30.

Proseguono gli allenamenti dei rosanero che oggi hanno svolto una doppia seduta. Di mattina gruppo diviso in due, uno forza in palestra e l'altro esercitazione tattica (al termine gruppi invertiti, chi era in palestra ha fatto tattica e viceversa), poi 10vs10 a campo ridotto. Di pomeriggio seduta video, poi esercitazione tattica sulla fase difensiva.