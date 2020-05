Palermo, si attende l’ufficialita per la promozione in Serie C: Sagramola e Castagnini a lavoro per rinforzare l’organico

“Un cerchio che si chiude, o meglio, che sta per chiudersi. Domani sarà passato un anno dall’ultima partita del Palermo tra i professionisti e, un anno dopo, è pronto a tornare tra i pro, seppur in Serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’anno trascorso dal Palermo: passato dai professionisti (Serie B) ai Dilettanti, ma che a breve potrebbe esser sancito il suo ritorno tra i pro. L’attesa sta ormai per terminare e difficilmente la promozione in Lega Pro dei rosanero può esser messa in discussione, visto che la squadra di Pergolizzi è prima in classifica nel Girone I.

Un anno fa, nessuno poteva pensare che Palermo-Cittadella fosse l’ultima partita dell’U.S. Città di Palermo, nonostante i tanti dubbi su Arkus Network, eppure è andata così: società fallita e ripartenza dalla D con una proprietà nuova di zecca composta da due imprenditori siciliani, Dario Mirri e Tony Di Piazza che nel giro di poco tempo sono riusciti a riaccendere entusiasmo e passione di una piazza ormai stanca della precedente gestione.

Il prossimo anno sarà Serie C e gli investimenti, che già in questa stagione sono stati importanti (a partire dal milione di euro versato per l’iscrizione), dovranno aumentare. Per costruire la nuova rosa “Sagramola e Castagnini sono già al lavoro per creare la squadra del futuro – scrive il quotidiano -. Formalmente tutti i contratti sono in scadenza (anche se con alcuni «pilastri» c’è l’accordo per la permanenza) e l’organico andrà rinforzato, ma nonostante lo stop forzato, la dirigenza è al lavoro anche per questo. Ad un anno dall’ultima volta in cui il Palermo ha messo piede in campo tra i professionisti, si attende soltanto l’ufficialità per un verdetto atteso da tempo“.