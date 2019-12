Palermo, Sforzini si allena col gruppo: abbondanza in difesa, Pergolizzi mischia le carte

“Sforzini torna in campo con i compagni, ma solo per metà allenamento“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del rientro di Ferdinando Sforzini. Il centravanti rosanero, reduce da la frattura al perone, sembra esser pronto a tornare pian piano in campo e ieri ha sostenuto parte della seduta con la squadra. L’ex Grosseto non è ancora al 100% ma oggi dovrebbe scendere in campo anche per la partitella in famiglia in vista della gara in casa di domenica contro il Troina.

Difficile che Sforzini entri nella lista dei convocati, col suo rientro effettivo ormai previsto per il nuovo anno, nello specifico per la prima gara di ritorno contro il Marsala. Per l’ultima gara del 2019, quindi, Pergolizzi potrà contrare quindi sui soliti Felici, Riccardo e Ficarrotta. In difesa, invece, rientrano dopo la squalifica Vaccaro e Lancini, con Peretti e Accardi che scalpitano per una maglia da titolare.

Nella partitella finale il tecnico rosanero ha mischiato le carte, con Felici e Ricciardo che si sono messi in evidenza Allenamento in palestra per Mendola, mentre Santana e Corsino proseguono con il programma di riabilitazione: il primo deve recuperare dalla rottura del tendine d’Achille, mentre il secondo dalla rottura del crociato: “Tutti i componenti della squadra, infine, hanno iniziato ad autografare le trecento magliette rosanero che verranno messe in vendita al «Barbera» nei prossimi giorni. Al termine dell’allenamento, tutti i presenti, armati di pennarello, hanno posto la propria firma sulle divise“, conclude il quotidiano.