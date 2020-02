Palermo, Sforzini l’uomo in più: l’obiettivo doppia cifra e la voglia di lasciare il segno con la maglia rosanero

L’obiettivo potrebbe essere quello della doppia cifra, con Sforzini che al momento è giunto esattamente a metà strada. 424′ di gioco effettivi e cinque reti, un gol ogni 80′, con questa media non è utopia. L’attaccante classe 1984 si sta dimostrando una pedina importante per la squadra di Pergolizzi: “Partendo dall’inizio può dare di più, lo dicono i suoi numeri, in carriera da subentrato aveva segnato solo tre volte, un dato aggiornato a Palermo e salito a cinque centri dalla panchina. Ma il meglio di sé può darlo da titolare. Marina di Ragusa e Messina insegnano. Che non sia solo un caso potrà confermarlo la sfida di domenica a Cittanova“, conclude il quotidiano.