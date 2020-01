Palermo, Sforzini interrompe il digiuno delle punte: i numeri degli attaccanti rosanero

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei numeri dell’attacco del Palermo . Le punte della formazione di Pergolizzi, prima della rete di Sforzini con il Marina di Ragusa, non andavano in rete su azione da ben due mesi e mezzo. I centravanti rosanero hanno vissuto un periodo di oggettiva difficoltà nel trovare la via del gol. Proprio per quanto riguarda l’attaccante ex Avellino: “Un errore grossolano contro il San Tommaso e un rigore fallito in casa contro il Troina nell’ultima partita del 2019 sono state le tappe finali di un calvario interrotto a Ragusa, in una partita che il Palermo non poteva sbagliare e che non ha sbagliato“.

“Il Palermo ritrova un gol dalle punte. Un gol su azione, per lo meno, dato che un centravanti in maglia rosanero non segnava senza l’ausilio dei rigori dal 6-0 al Corigliano, datato 3 novembre“.

“Adesso che almeno Sforzini è riuscito a porre fine a questa «maledizione», il Palermo può tornare a ballare sulle punte. Anzi, a ballare grazie alle proprie punte, dato che l’ultima volta in cui un centravanti era stato decisivo risale al 15 dicembre (a Castrovillari, rigore di Ricciardo) e che un gol su azione di un qualunque attaccante non valeva i tre punti dal 1° dicembre (Felici in Giugliano-Palermo)“, si legge.

Il Palermo in questi due mesi e mezzo ha trovato dei goleador alternativi come Felici, Silipo e Langella, con quest’ultimo che sta attraversando un periodo di grandissima forma: “Tutti bomber d’emergenza, ai quali però non si può chiedere di garantire un gol a partita, come invece ci si era abituati a vedere dai centravanti. Un’abitudine dimenticata, che però Sforzini vuole far tornare in auge, soprattutto dopo essersi sbloccato col Marina di Ragusa. Il suo primo gol in trasferta con la maglia rosanero può dare il via ad una nuova fase, per lui e per il Palermo“, conclude il quotidiano.