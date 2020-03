Palermo, sfida infinita col Savoia: tutto pronto per il big match tra le sezioni eSports. I dettagli

Sfida nella sfida.

Palermo e Savoia da diversi mesi hanno dato vita ad un testa a testa in campionato. Le due compagini, fino all’interruzione dovuta all’emergenza coronavirus, si sono sfidate a distanza contendendosi il primato della classifica del Girone I di Serie D. i rosanero sono avanti di sette lunghezze sui bianchi e lo scorso 22 marzo sarebbe dovuto andare in scena il big match di Torre Annunziata.

Adesso però la competizione diventa anche virtuale. Le rispettive sezioni eSports dei due club, infatti, sono in contatto per programmare un’amichevole su Fifa20, cosa che sarebbe dovuta ugualmente avvenire a ridosso della gara ‘vera‘. “La data del big match su PlayStation fra Savoia e Palermo sarà fissata nei prossimi giorni, e assume un valore speciale – scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport -. Un modo per dire rimettiamoci in piedi assieme e riportiamo il dualismo a un semplice fatto sportivo“.