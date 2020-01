Palermo, sfida a distanza: il Savoia gioca allo stesso orario dei rosa

“Ad un mese di distanza dall’ultima volta, Palermo e Savoia giocheranno in contemporanea“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della sfida a distanza tra Palermo e Savoia. Le due squadre stanno dando vita adunata vero e proprio testa a testa per il comando della classifica del campionato di Serie D. In vetta ci sono i rosanero con tre punti di vantaggio ed entrambe le compagini sono reduci da un pareggio.

Sabato sia Palermo che Savoia giocheranno entrambe alle ore 14.30, cosa che non accadeva da un mese. I campani, con regolare richiesta alla LND, nelle passate gare, avevano chiesto l’autorizzazione per spostare il fischio d’inizio alle 15, esattamente trenta minuti dopo rispetto al Palermo, con l’orario che aveva anche fatto scaturire anche una polemica tra il presidente onorario del Savoia Mazzamauro e l’ad del Palermo Sagramola.

Palermo, il Savoia punge e Sagramola replica: “Commentano i nostri rigori? Malizia e cultura del sospetto. La smettessero di giocare ad orari diversi”

La prossima sfida di campionato, quindi, vedrà la squadra di Parlato impegnata in casa alle 14.30 contro il Marina di Ragusa, mentre i rosanero al “Barbera” contro il Roccella. “Un’eventualità che non si era mai verificata in tutto il 2020“, si legge. L’ultima gara in contemporanea risale allo scorso 15 dicembre (Castrovillari-Palermo e Troina-Savoia, entrambe disputate alle 14.30).