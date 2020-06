Palermo, settore giovanile: bloccato lo Sport Village di Tommaso Natale. I dettagli

Di Massimiliano Radicini.

Novità in casa rosanero. In attesa di completare il progetto relativo al centro sportivo, il Palermo inizia a gettare le basi per la prossima stagione. Il luogo dove sorgerà la nuova casa rosanero non è ancora stato scelto, ma al momento in pole sembra esserci Piana degli Albanesi, piccolo paesino della provincia palermitana dove ieri i vertici della società di viale del Fante hanno effettuato un secondo sopralluogo, dopo quello dei giorni scorsi dove il presidente Dario Mirri e l’amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, hanno incontrato il sindaco Rosario Petta. L’alternativa è invece rappresentata da Torretta.

Per quanto concerne il settore giovanile, intanto, il Palermo ha bloccato l’impianto dello Sport Village di Tommaso Natale. A partire dal 1 luglio, infatti, la struttura, dotata di un campo di calcio a undici e tre di calcio a cinque, sarà affidata al club rosanero e verrà utilizzata dai ragazzi del settore giovanile per allenamenti e gare. In attesa del centro sportivo il club rosanero inizia a programmare la prossima stagione…

