Palermo, settimana decisiva: promozioni e ripescaggi. Le date

“Inizia la settimana della verità“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della lunga attesa che stanno vivendo tutti i club per conoscere il loro futuro. I campionati sono fermi da inizio marzo ed ancora non è arrivato un verdetto definitivo. Per le squadre di Serie D le novità dovrebbero arrivare nella giornata di venerdì, quando si riunirà il consiglio direttivo della LND.

La Lega Nazionale dilettanti, infatti, dovrà attuare le linee guida che verranno dettate dal consiglio federale di dopodomani: “Le ipotesi sul ritorno in campo dei dilettanti sono a dir poco remote, motivo per cui al momento la ripresa dei tornei dalla quarta serie in giù non rappresentano nemmeno una priorità, specialmente in questi giorni in cui monta la diatriba su come portare a termine il campionato di Serie A“, si legge.

Per la quarta serie, quindi, si opterà per una sospensione definitiva, viste anche le difficoltà economiche che stanno attraversando la maggior parte delle società, con solo il Palermo e pochi altri club che hanno dato la loro disponibilità a tornare in campo: “Sia sulla sospensione definitiva della stagione, sia sui criteri per le promozioni in C, oltre che per eventuali ripescaggi, sui quali si discuterà mercoledì al Consiglio federale. Tre temi che interessano direttamente il Palermo, pronto già a proiettarsi sulla Serie C“, conclude il quotidiano.