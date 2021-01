Palermo, serve precisione sotto porta: da Lucca a Saraniti fino a Rauti, quanti errori sanguinosi

“Palermo, è il momento di aggiustare la mira”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Errori, cali di tensione, limiti strutturali e dilemmi irrisolti, potrebbe essere questa la fotografia dell’attacco rosanero, in pole nella classifica dei più incredibili gol sbagliati nell’arco del campionato.

“Quattordici occasioni gettate al vento nella prima metà di stagione, una quantità colossale di reti sbagliate a tu per tu col portiere, in situazioni che definire favorevoli sarebbe persino riduttivo, con un exploit nelle ultime giornate. Solo nelle due partite del 2021 sono sei i gol falliti in condizioni vantaggiose e i punti lasciati per strada iniziano a pesare, guardando la classifica”.

Da Lorenzo Lucca ad Andrea Saraniti, fino ad arrivare a Nicola Rauti: tutti errori sanguinosi! “A questo gruppo si è aggiunto Luperini. Chiudono la classifica dei non-marcatori Santana, Kanoute e Valente, tutti e tre con un errore sulla coscienza”. Tanti, troppi, errori che il Palermo avrebbe potuto ma soprattutto dovuto evitare. La squadra, infatti, oggi potrebbe avere quindici punti in più e trovarsi ai piani alti della classifica. Insomma, numeri alla mano, si tratta di un “bottino che oggi sarebbe valso il secondo posto”, si legge.